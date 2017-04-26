Собянин анонсировал начало переселения жителей хрущевок на осень

Переселение жителей сносимых по программе реновации хрущевок начнется осенью 2017 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встрече с жителями Рязанского района и Кузьминок. Его слова приводит РИА Новости.

При этом часть граждан получит жилье в уже построенных домах. При этом мэр пообещал, что новые дома построят быстро и без потери в качестве.

Столичный градоначальник отметил, что по действующему законодательству от начала строительства до переселения проходит около трех лет, однако готовящийся сейчас законопроект должен сократить срок вдвое.