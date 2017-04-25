Кремль назвал снос московских пятиэтажек обоснованным и целесообразным

Проект реновации жилого фонда Москвы, проводимый властями города, обоснован и целесообразен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Песков назвал его очень амбициозным с точки зрения заявленных сроков реализации. «По масштабу он не имеет аналогов, наверное, в новой истории России, но и Москва тоже велика по своим размерам», — добавил Песков.

Он отметил, что инвестировать в капитальный ремонт ветхих домов было бы преступно и равносильно тому, чтобы «просто кидать деньги в топку».

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Также Песков не исключил, что в проект могут быть внесены изменения. «Это не догма. Но суть проекта, безусловно, остается прежняя, как это докладывалось главе государства», — заметил он.

В феврале президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину провести реновацию домов. Градоначальник отметил, что под программу попадает около 25 миллионов квадратных метров площади, на которых проживают 1,6 миллиона человек.

Позже в том же месяце Собянин возглавил штаб по сносу пятиэтажек и пообещал, что в новых домах, которые предоставят жильцам вместо снесенных, будут более просторные квартиры.