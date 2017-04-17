В Госдуме появится cовет по развитию городских территорий

В нижней палате парламента появится совет при председателе по развитию городских территорий и общественных пространств. Соответствующее распоряжение подписал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости в понедельник, 17 апреля.

Первое заседание cовета состоится 28 апреля. К этому времени будет сформирован и состав совещательного органа.

О необходимости его создания Володин заявил 13 марта. «Мы планируем, что будущий совет будет, в том числе, активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу "хрущевок" в Москве, работать с экспертами», — пояснил он.

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Как сообщили в комитете по транспорту и строительству ГД, в состав совета будет предложено войти ректору МАРХИ Дмитрию Швидковскому, председателю Попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна Александру Мамуту и декану Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Алексею Новикову.

21 февраля президент России Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным одобрил идею реновации всех московских хрущевок. По словам Собянина, в Москве остается немало устаревших пятиэтажек — около 25 миллионов квадратных метров площади. На них проживают 1,6 миллиона человек.

Столичный градоначальник, возглавивший штаб по реализации программы реновации жилья, также обещал, что в новых домах, которые построят вместо снесенных устаревших, будут более просторные квартиры.