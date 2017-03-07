В России стартовал конкурс концепций развития общественных городских пространств

В России стартовал открытый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств в 15 городах. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Rambler&Co, заявил глава Минстроя Михаил Мень, передает корреспондент «Ленты.ру».

Помимо министра в мероприятии приняли участие директор АИЖК Александр Плутник, генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и партнер КБ «Стрелка» Далия Сафиуллина. Конкурс проходит при поддержке министерства строительства и ЖКХ России и проводится силами КБ «Стрелка» и АИЖК.

Финалисты будут определены в конце апреля. Задача конкурса — запустить процесс создания нового облика городов России и вовлечь в процесс молодых специалистов со всей страны, а также всех неравнодушных к архитектуре и городским пространствам.

По словам Далии Сафиуллиной, 7 марта будет запущен сайт конкурса. Михаил Мень сообщил, что победителя объявят в Саратове 15 мая.

«Все конкурсы, которые проводит "Стрелка" вызывают интерес у профессионального сообщества. Отклик высокий», — отметил Денис Леонтьев. Он добавил, что технические задания учитывают финансовую специфику выбранных городов. Общий фонд конкурса, по его словам, составляет 12 миллионов рублей.

Глава АИЖК Александр Плутник призвал ориентироваться на лучшие образцы европейских городов, таких как Брюгге — там создаются комфортные общественные пространства и сохраняется исторический облик. Большое количество российских городов должны обустраиваться согласно своей богатой истории. Это Владимир, Плес... 312 моногородов, которыми занимается "Стрелка", у каждого есть изюминка, особенность, которая позволит развивать город», — заключил Плутник.