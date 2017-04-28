Собянин разрешил жителям хрущевок отказаться от сноса домов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители хрущевок смогут отказаться от сноса их домов. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«При желании жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья», — написал мэр.

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По его словам, в проект федерального закона по реновации предложат ряд поправок, учитывающий интересы граждан. Так, переселение он гарантировал в жилье, расположенное в том же районе, что и сносимый дом. Исключение будет сделано для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа. «По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки», — отметил Собянин.

По словам мэра, владельцы неприватизированных квартир смогут выбрать, получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем. Тем, чья квартира взята в ипотеку, обещано сохранение условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет. Собственникам нежилых помещений в сносимых домах позволят получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости изымаемых площадей.

Собянин добавил, что новые квартиры будут предоставлены с ремонтом комфорт-класса. Московское правительство пообещало помочь жителям с регистрацией права собственности на новую квартиру. Нуждающимся категориям граждан помощь будет оказана с переездом.

Ранее мэр заявил, что переселение жителей сносимых по программе реновации хрущевок начнется осенью 2017 года. Также Собянин обещал, что в новых домах будут более просторные квартиры. Планируется, что площадь жилья увеличится на 20 процентов.

Снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье в феврале распорядился президент России Владимир Путин.