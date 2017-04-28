Володин пообещал закрепить права жителей в законе о реновации

При рассмотрении законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы будет сделан акцент на пунктах о соблюдении прав граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 28 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы будем исходить из необходимости максимального полного учета мнения горожан и постараемся в законе через нормы прямого действия закрепить все вопросы, связанные с правами граждан», — сказал он на Совете по развитию городских территорий и общественных пространств при председателе нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что решать вопросы о сносе ветхого жилья нельзя без диалога с гражданами. «Любые попытки административно и в одностороннем порядке навязать людям комфорт окажутся, скорее всего, неудачными», — отметил Володин.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

Развитие городов и агломераций — один из важнейших инструментов развития экономики страны, так как в них сосредоточен человеческий капитал, добавил парламентарий.

Согласно опросам, более 80 процентов россиян хотят жить в городах, отметил в ходе заседания совета председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут. По его мнению, в городах необходимо создать все условия не только сохранения, но и приумножения человеческого капитала.

Мамут также акцентировал внимание на необходимости более тщательной проработки концепции изменения городской среды на предпроектной стадии. Он отметил, что в мировой практике принято выделять «три фазы предпроектных работ, которые также важны — определение параметров проекта, создание технического задания и разработка дизайн-проекта».

26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о реновации столичного жилья, пока он не будет приведен в соответствие с действующим законодательством и нормами, защищающими права граждан. Глава государства подчеркнул, что расселение не должно нарушать право москвичей на собственность.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих хрущевок в Москве. Документ предполагает внесение поправок в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и ряд других законодательных актов.