Собянин обозначил сроки сноса пятиэтажек

На снос всех пятиэтажек, попавших под программу реновации жилищного фонда, уйдет минимум 10-15 лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время прямого эфира на сайте kp.ru. Его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник отметил, что по первой программе реновации, которая завершится в следующем году, уже снесено 1,9 тысячи домов. При этом мэр напомнил, что она была заявлена еще в 1988 году, и на нее ушло 30 лет. Собянин пообещал осуществить нынешнее обновление жилого фонда быстрее в два-три раза.

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«10-15 лет — это минимальный срок, который потребуется», — сказал Собянин. По его словам, скорость реализации зависит от того, как быстро примут закон о реновации. «Мы сейчас ведем предварительное голосование. Сам перечень официально будет утвержден только после принятия специального закона. После этого нам потребуется какое-то время, чтобы составить программу не только с учетом перечня домов, но и технических и строительных возможностей», — пояснил мэр.

Во вторник, 2 мая, мэрия опубликовала список домов, которые могут включить в московскую программу реновации жилых кварталов. Всего в него попало 4546 объектов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Поручение о сносе всех московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья Собянину дал президент России Владимир Путин в феврале.

