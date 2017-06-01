Собянин рассказал о новом подходе к учету мнения «молчунов» по реновации

Московские власти изменят подход к подсчету голосов жильцов, не высказавших свое мнение по вопросу включения их дома в программу реновации. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал ТАСС в четверг, 1 июня.

«Голоса "молчунов" будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным "за" или "против"», — заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что у жителей остается еще две недели на то, чтобы высказать мнение о судьбе своего дома.

Согласно действующему порядку, голоса «воздержавшихся» горожан по умолчанию причисляются к тем, кто выступает за включение дома в программу и, по словам мэра столицы, «в принципе это правильно». Таким же образом сейчас учитываются голоса «молчунов» при решении вопроса о капремонте.

Ранее, 31 мая, Собянин сообщил, что около 90 процентов москвичей, проголосовавших по программе реновации, поддерживают ее. Участие в опросе приняли жильцы 44 процента квартир в подлежащих сносу пятиэтажках.

24 мая были определены первые 18 домов из 13 районов города, жильцы которых высказались против сноса. Еще 200 зданий исключены из планов по реновации после консультаций властей столицы с «Архнадзором».

Всего в программе реновации числятся восемь тысяч московских пятиэтажек, в которых проживают 1,6 миллиона человек. По 4,5 тысячам из них с 14 мая по 15 июня открыто голосование на портале «Активный гражданин». Под снос попадут только те дома, более 70 процентов жильцов которых выскажутся «за».

