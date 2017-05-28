В МВД рассказали о трех тысячах участников шествия против реновации в Москве

В Москве по улице Вавилова прошло согласованное с городскими властями шествие, к которому за полчаса с момента его начала присоединились три тысячи человек. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

По окончании шествия организаторы запланировали митинг. Участники акции выражают протест против градостроительной политики столичных властей, в частности, против программы реновации ветхого жилья.

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Накануне митинг против сноса хрущевок прошел на Суворовской площади в Центральном административном округе Москвы. Акция собрала около тысячи участников.

Голосование по вопросу реновации жилья открылось для москвичей 14 мая. В нем могут участвовать как собственники квартир, так и наниматели по договорам соцнайма.

В тот же день в мегаполисе организовали митинг против данной программы. По официальным данным, его участниками стали около 8 тысяч человек, по неофициальным — свыше 20 тысяч.