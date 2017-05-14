В Москве начался митинг против сноса пятиэтажек

На проспекте Сахарова в Москве начался санкционированный властями митинг против программы реновации столичного жилья, передает РАПСИ.

«Мероприятие проходит спокойно, никаких нарушений не выявлено», — сказал агентству сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», люди принесли плакаты, баннеры и флаги своих районов. Проход на место проведения акции осуществляется через ряд рамок, граждан пропускают туда группами, чтобы не образовывалась давка.

Глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников заявлял, что разрешенная численность участников митинга — до пяти тысяч человек.

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13 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, предусматривающий введение 12 дополнительных гарантий для жителей столичных домов, которые попадают в программу реновации. Так, согласно документу, жильцы сносимых пятиэтажек в любое время смогут отказаться от участия своего дома в программе реновации. Соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников и нанимателей квартир. Закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

В начале мая мэрия опубликовала список домов, которые могут включить в московскую программу реновации жилых кварталов. Всего в него попало 4546 объектов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Поручение о сносе всех московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья Собянину дал президент России Владимир Путин в феврале.