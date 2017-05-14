МВД назвало число участников митинга против сноса пятиэтажек в Москве

Около пяти тысяч человек участвуют в согласованном властями митинге в центре Москвы против программы реновации столичного жилья. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

Акция началась днем в воскресенье, 14 мая, на проспекте Сахарова. «Мероприятие проходит спокойно, никаких нарушений не выявлено», — отмечал в беседе с агентством РАПСИ сотрудник правоохранительных органов.

Разрешенная численность участников митинга составляет до пяти тысяч человек, сообщали в московской мэрии.

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13 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, предусматривающий введение 12 дополнительных гарантий для жителей столичных домов, которые попадают в программу реновации. Так, согласно документу, жильцы сносимых пятиэтажек в любое время смогут отказаться от участия своего дома в этой программе. Закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

В начале мая был опубликован список домов, которые могут включить в московскую программу реновации жилых кварталов. Всего в него попало 4546 объектов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Поручение о сносе всех московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья Собянину дал президент России Владимир Путин в феврале.