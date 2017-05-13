Собянин предложил 12 дополнительных гарантий жителям сносимых пятиэтажек

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести дополнительные гарантии для жителей столичных домов, которые попадают в программу реновации. Соответствующий законопроект внесен в Мосгордуму, сообщается на сайте городского правительства.

Документом предусмотрено 12 дополнительных гарантий. «Должна быть гарантия судебной защиты и по вопросу реновации, и по вопросу равноценности и равнозначности жилья. Все гарантии судебной защиты у горожан должны быть», — отметил мэр.

Согласно законопроекту, жильцы сносимых пятиэтажек в любое время смогут отказаться от участия своего дома в программе реновации. Соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников и нанимателей квартир.

Кроме того, они должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках. Также предполагается предоставление жилья в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Помимо этого, квартиры должны иметь улучшенную отделку. Называются и такие допгарантии, как комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

Столичный закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Как заявлял Собянин, на снос всех пятиэтажек, попавших под программу реновации жилищного фонда, уйдет минимум 10-15 лет.

В начале мая мэрия опубликовала список домов, которые могут включить в московскую программу реновации жилых кварталов. Всего в него попало 4546 объектов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Поручение о сносе всех московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья Собянину дал президент России Владимир Путин в феврале.