Полиция сообщила о тысяче участников митинга против реновации в Москве

В согласованном с властями митинге против программы реновации в Москве принимают участие около тысячи человек. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по столице.

Акция проходит на Суворовской площади в Центральном округе города. Охрану общественного порядка обеспечивают полиция и Росгвардия.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

Участники митинга выступают против сноса московских хрущевок и гаражей, точечной застройки, а также выступают в защиту обманутых дольщиков. Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции прогнозировали, что к акции присоединятся примерно полторы тысячи человек.

Голосование по вопросу реновации жилья открылось для москвичей 14 мая. В нем могут участвовать как собственники квартир, так и наниматели по договорам соцнайма.

В тот же день в мегаполисе организовали митинг против данной программы. По официальным данным, его участниками стали около 8 тысяч человек, по неофициальным — свыше 20 тысяч.

В феврале президент России Владимир Путин поручил мэру Москву Сергею Собянину снести все столичные хрущевки и построить на их месте новое жилье.

