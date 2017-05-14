Для москвичей открылось голосование по вопросу реновации жилья

В Москве открылось голосование граждан по вопросу реновации жилья. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Голосование будет проводиться на двух площадках — электронной в системе «Активный гражданин» и очной в центрах государственных услуг «Мои документы». Участвовать в голосовании могут и собственники квартир, и наниматели по договорам социального найма.

Для того чтобы голос в «Активном гражданине» был засчитан, нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе. После завершения формального процесса голосования начнется этап верификации голоса, который продлится четыре рабочих дня, в случае успешной верификации голос будет официально учтен.

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«Дополнительная система верификации голосов исключит попытки манипуляции — прежде всего голосование посторонних лиц, а возможность в любой момент проверить верность учета голоса обеспечит прозрачность всего процесса», — отмечается в сообщении.

2 мая был опубликован список домов, которые могут быть включены в программу реновации жилых кварталов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие.

Ранее сообщалось, что голосование о включении домов в финальный список подлежащих сносу объектов состоится с 15 мая по 15 июня.

Снести все хрущевки в столице и построить на их месте новое жилье мэру Москвы Сергею Собянину 21 февраля поручил президент России Владимир Путин.