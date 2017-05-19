Мэрия согласовала шествие и митинг противников реновации 28 мая

Московская мэрия согласовала проведение шествия и митинга против реновации жилья 28 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

По его словам, сбор участников акции ожидается с 13:00 до 14:00 у домов №21-24 по улице Вавилова. С 14:00 до 15:00 согласован марш по улице Вавилова до дома №46 (в сторону улицы Дмитрия Ульянова), после чего с 15:00 до 16:00 на площадке у этого дома запланирован митинг численностью до 10 тысяч человек. Движение транспорта, в том числе общественного, будет перекрыто.

«Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия», — добавил Митрохин.

Официальный представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова подтвердила агентству факт согласования акции по этому маршруту.

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14 мая открылось голосование по вопросу реновации жилья. Оно проводится в центрах государственных услуг «Мои документы» и электронной системе «Активный гражданин». В голосовании могут участвовать как собственники квартир, так и наниматели по договорам соцнайма.

В тот же день в столице прошел митинг против программы реновации. По официальным данным, в нем участвовали около 8 тысяч человек, по неофициальным — более 20 тысяч.

В начале мая был обнародован список домов, которые могут включить в программу. Всего в него попали более 4,5 тысячи объектов — это пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на снос всех включенных в перечень домов уйдет минимум 10-15 лет.

Поручение о сносе всех московских хрущевок и возведении на их месте нового жилья Собянину дал президент России Владимир Путин в феврале.