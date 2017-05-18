Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях москвичам при реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в столицы. Об этом в четверг, 18 мая, градоначальник сообщил в своем Twitter.

Как отмечается на сайте мэра столицы, законопроект был внесен на рассмотрение в Московскую городскую думу 13 мая. Документ регулирует порядок включения домов в программу и получения жилплощади. Также в нем определяется уровень качества новых домов и квартир, порядок оказания помощи при переезде и выплаты компенсации собственникам нежилых помещений.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

Всего проект включает 12 дополнительных гарантий участникам программы реновации.

Накануне Мосгордума приняла законопроект в окончательной редакции. «Законопроектом устанавливаются дополнительные гарантии включения в программу и выхода из программы. Войдут в нее только те дома, в которых не менее двух третей жителей поддержат такое решение», — пояснила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

14 мая в Москве началось голосование граждан по вопросу реновации жилья. Принять в нем участие могут как собственники квартир, так и наниматели по договорам социального найма.