Собянин предложил сносить дома «молчунов» в последнюю очередь

Пятиэтажки, жители которых не приняли участие в голосовании по программе реновации, снесут в последнюю очередь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости в пятницу, 19 мая.

«При низкой явке не исключено, что мы скажем: дорогие граждане, давайте тогда мы ваш дом включим во вторую-третью-десятую очередь», — сказал градоначальник.

Он призвал москвичей активнее принимать участие в голосовании по включению домов в программу сноса ветхого жилья, подчеркнув, что будет учтено мнение каждого. «Не надо отсиживаться, мы не заставляем лить бетон, таскать камни, копать траншею и так далее. Просим: придите в МФЦ или [на сайт] "Активный гражданин", выскажите свое мнение: за или против», — подчеркнул Собянин.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

В случае, если только 20-30 процентов жителей домов выскажут свою позицию, решение о включении объекта в программу будет сложно принимать, подчеркнул мэр. Он отметил, что отказ от голосования не выгоден ни сторонникам переселения, ни его противникам.

Собянин также заверил, что, если треть жителей пятиэтажки проголосуют против, «никто дом не снесет».

Накануне сообщалось, что столичный мэр подписал закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реализации программы реновации.

14 мая открылось голосование по вопросу реновации жилья. Оно проводится в центрах государственных услуг «Мои документы» и электронной системе «Активный гражданин». В голосовании могут участвовать как собственники квартир, так и наниматели по договорам соцнайма.