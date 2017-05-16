В Кремле отметили готовность мэрии Москвы вести диалог по вопросу реновации

Власти Москвы готовы учитывать все замечания жителей города, касающиеся программы реновации жилья. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 16 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Абсолютно открыто для всех замечаний и конструктивных предложений ведет себя мэрия Москвы, и не вызывает сомнений готовность и желание вести диалог со всеми», — сказал он, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за ситуацией вокруг сноса пятиэтажек.

По словам Пескова, в последние дни глава государства не контактировал с мэром Москвы Сергеем Собяниным, однако вопросы реновации остаются в повестке Кремля.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

«Ведется работа. Это сложный проект, но в то же время чрезвычайно полезный», — резюмировал пресс-секретарь российского президента.

14 мая открылось голосование по вопросу реновации жилья. Оно проводится в центрах государственных услуг «Мои документы» и электронной системе «Активный гражданин». В голосовании могут участвовать как собственники квартир, так и наниматели по договорам соцнайма.

В тот же день в столице прошел митинг против программы реновации. По официальным данным, в нем участвовали около восьми тысяч человек, по неофициальным — более 20 тысяч.

В начале мая был обнародован список домов, которые могут включить в программу. Всего в него попали более 4,5 тысячи объектов — это пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Собянин отмечал, что на снос всех включенных в перечень домов уйдет минимум 10-15 лет.

