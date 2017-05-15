Глава Мосгордумы объяснил детали программы реновации

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на сайте столичного парламента разъяснил детали программы реновации.

По его словам, «без программы реновации в столице невозможно решить проблему устаревших морально и физически домов».

Глава Мосгордумы заметил, что при формировании перечня домов, которые могут войти в программу, учитываются техническое состояние и желание жителей. Он заметил, что первоначально городские службы отобрали около восьми тысяч зданий на снос, однако после телефонного опроса список сократился до 4,5 тысяч домов. До 15 июня жители домов, попавших в перечень, должны проголосовать за включение в программу. Сделать это можно в электронной форме в рамках проекта «Активный гражданин», лично в центре госуслуг «Мои документы», а также на собрании собственников жилья.

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«Законодательно будет закреплена норма о том, что дом может быть включен в программу реновации только в том случае, если в пользу этого выскажутся более двух третей собственников и нанимателей», — уточнил глава Мосгордумы.

При этом Шапошников пообещал, что по закону о реновации все жители гарантированно получат новые квартиры в том же районе, где они проживают сейчас. Собственники смогут на выбор получить равнозначное или равноценное жилое помещение. При желании им будет предоставлена денежная компенсация. При этом он подчеркнул , что «молчуны» автоматически будут считаться проголосовавшими «за» включение в программу.

Шапошников уточнил, что собственники домов не попавших под программу, желающие, чтобы их дом снесли, должны принять решение на собрании, после чего передать протокол в управу района или префектуру округа.

«Граждане, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, получат новые квартиры по действующим нормам — в зависимости от состава семьи. То есть их жилищные условия будут улучшены вне очереди», — говорится на сайте Мосгордумы.

По словам председателя Мосгордумы, суть программы заключается не только в том, чтобы построить современный жилой дом, но и создать комфортную городскую среду вокруг него с парками, велодорожками, спортивными и детскими площадками, а также иной инфраструктурой.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, предусматривающий дополнительные гарантии для жителей столичных домов, которые попадают в программу реновации. «Должна быть гарантия судебной защиты и по вопросу реновации, и по вопросу равноценности и равнозначности жилья. Все гарантии судебной защиты у горожан должны быть», — отметил мэр.

Согласно законопроекту, жильцы сносимых пятиэтажек в любое время смогут отказаться от участия своего дома в программе реновации. Соответствующее решение должно быть принято на общем собрании собственников и нанимателей квартир. Кроме того, они должны обеспечиваться равнозначными квартирами в новостройках. Также предполагается предоставление жилья в том же районе, в том числе в Центральном административном округе, но за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Помимо этого, квартиры должны иметь улучшенную отделку. Называются и такие допгарантии, как комфортная городская среда, помощь в переезде и полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

В начале мая мэрия опубликовала список домов, которые могут включить в московскую программу реновации жилых кварталов. Всего в него попало 4546 объектов. В перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью 2017 года. Как заявлял Собянин, на снос всех пятиэтажек, попавших под программу реновации жилищного фонда, уйдет минимум 10-15 лет.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному градоначальнику поручил в феврале президент России Владимир Путин.