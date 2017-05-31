Собянин рассказал об активной поддержке реновации москвичами

Около 90 процентов москвичей, проголосовавших по программе реновации, поддерживают ее. При этом все вопросы, связанные с расселением, требуют разъяснения и обсуждения, так как затрагивают интересы очень многих людей. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью агентству ТАСС, опубликованном в среду, 31 мая.

«Проблема с пятиэтажками есть, и тот процесс голосования, который запущен, еще раз подтверждает, что жители этих домов активно поддерживают программу реновации и расселения. На сегодня уже проголосовали жители 44 процентов квартир в пятиэтажках, включенных в список. Около 90 процентов жителей поддерживают программу», — сообщил мэр. Он подчеркнул, что домов, жильцы которых активно выступают против реновации, несколько десятков, большинство участников активно «за».

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По словам мэра, старые дома превращаются в проблему, и можно дождаться, пока она станет невыносимой, а можно планировать строительство новых зданий и переезд раньше. То, что большинство выбирает второй вариант, он считает логичным. «Тем более что в Москве накоплен огромный опыт решения этой проблемы, мы этим занимаемся уже 20 лет», — добавил он.

Сопротивление, с которым столкнулись городские власти при введении программы, по словам Собянина, является «нормальной московской традицией». Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с реновацией, требуют разъяснения и обсуждения. «Это ответственное решение, требующее серьезной проработки и совета с гражданами. И все это мы делаем», — добавил градоначальник.