Глава Москомархитектуры сочла неподходящим для столицы германский опыт реновации

Глава комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская считает, что при реализации программы реновации в Москве не нужно опираться на германский опыт. Такое мнение она высказала в ходе слушаний в Общественной палате, передает РИА Новости в пятницу, 19 мая.

«Мы проанализировали опыт Германии. Эта программа была за счет средств жителей страны. Мы поняли только одно: качество домов, которые были возведены в Германии, было гораздо лучше, чем в хрущевский период», — отметила Княжевская, пояснив, что качество хрущевок пострадало из-за сжатых сроков и качества стройматериалов.

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Глава Москомархитектуры вместе с тем поддержала идею о том, что параллельно с реализацией программы реновации нужно работать над созданием комфортной городской среды. По ее словам, власти Москвы планируют отобрать в рамках конкурса архитекторов.

«Мы хотим отобрать 20 команд и дать им по пять экспериментальных территорий, чтобы они помогли спроектировать комфортную благоприятную квартальную застройку», — рассказала Княжевская, подчеркнув, что работы будут вестись в рамках нормативов.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости заявил, что опыт Германии по реновации жилья оказался неудачным. Он подчеркнул, что не знает примеров в мировой практике, когда государство «взяло бы и вместо ветхого жилья дало новое».