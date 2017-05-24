От участия в программе реновации отказались жители 18 столичных пятиэтажек

В ходе голосования по программе реновации в Москве определены первые 18 домов, жители которых пожелали отказаться от сноса. Они расположены в 13 районах города, сообщает «Мослента».

«Меньшинство жителей в этих многоквартирных домах приняли решение и, набрав более одной трети голосов от общего числа, высказались против включения дома. Тем самым они определили судьбу этого дома», — заявил глава общественного штаба по контролю за реализацией программы Александр Козлов. Он добавил, что жители этих домов еще имеют возможность включить их в программу, если их мнение изменится.

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Поддерживают программу жители 4164 домов, еще в 360 домах «за» высказались менее двух третей жильцов. Свой выбор уже сделали 33 процента жильцов, чьи квартиры попали в перечень.

В голосовании, начавшемся 15 мая, могут участвовать собственники квартир в 4546 домах, которые вошли в предварительный перечень на снос.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин предложил в последнюю очередь сносить дома, жители которых не приняли участия в голосовании. Столичный градоначальник пообещал, что если треть жителей пятиэтажки проголосуют против, дом снесен не будет. Голосование проводится в центрах госуслуг «Мои документы» и электронной системе «Активный гражданин».

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью 2017 года. Первым районом, где начнут реализовывать программу, станет Бескудниково на севере Москвы.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному градоначальнику поручил в феврале президент России Владимир Путин.