Назван первый район для расселения по программе реновации в Москве

Первым районом, где начнут реализовывать программу реновации, станет Бескудниково на севере Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передают «Известия».

По его словам, для переселения готовы около пяти тысяч квартир в новых домах. Жители хрущевок смогут переехать в них во второй половине этого года.

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Отмечается, что в Бескудниково находятся 37 пятиэтажек, попавших в перечень зданий на снос.

Как уточняет ТАСС, жителям хрущевок дадут возможность выбрать себе дом. «В рамках реновации каждому жителю для переселения на выбор предложат три дома. Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры», — пояснил Хуснуллин. По его словам, первые этажи зданий, построенных в рамках программы, будут отданы под коммерческие помещения.

В начале мая был опубликован список доступных для голосования домов, которые могут включить в московскую программу реновации. В состоящий из 4546 объектов перечень вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие дома, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. До 15 июня жители домов, попавших в перечень, должны проголосовать по вопросу включения в программу. Предполагается, что новое жилье будет предоставлено в том же районе.

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью 2017 года. Как заявлял Собянин, на снос всех пятиэтажек, попавших под программу реновации жилищного фонда, уйдет минимум 10-15 лет.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному градоначальнику в феврале поручил президент России Владимир Путин.