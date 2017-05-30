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Подмосковье займется утилизацией отходов от столичной реновации

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Власти Московской области планируют подписать со столичной администрацией соглашение об утилизации отходов, которые будут накапливаться в ходе реализации программы по расселению пятиэтажек. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, передает ТАСС во вторник, 30 мая.

«План на этот год у нас — выстроить четкие взаимоотношения с Москвой, указать конкретные точки, куда все это дело поедет, и выбрать технологию переработки всех тех строительных отходов, которые будут производиться по программе реновации», — сказал чиновник, оценив их объем в 63 миллиона тонн.

По данным Когана, сейчас в Подмосковье из столицы ежегодно свозится более 13 миллионов тонн строительных отходов и еще почти восемь миллионов коммунальных.

4 мая губернатор Мособласти заявил, что власти региона планируют приступить к разработке программы по расселению хрущевок после 2020 года.

Снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился в феврале президент России Владимир Путин. В перечень домов, которые могут быть включены в программу, включены более 4,5 тысячи объектов.

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