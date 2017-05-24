Эсеры предложила устроить всероссийскую реновацию

«Справедливая Россия» готовит законопроект о реновации хрущевок по всей стране. Внести его в Госдуму планируется в июне. Об этом заявил глава фракции Сергей Миронов, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что реновация в Москве — это замечательно, но количество хрущевок в других городах России тоже очень велико, поэтому мы готовим и будем вносить специальный законопроект о реновации в РФ», — рассказал Миронов.

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В апреле глава Минстроя Михаил Мень заявил, что реализация программы по сносу хрущевок в стране начнется, когда будут получены первые результаты реновации в Москве.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по реновации жилищного фонда столицы. Они были внесены в нижнюю палату группой депутатов и сенаторов от Москвы. Программа определит перечень подлежащих сносу домов.

Голосование о включении домов в финальный список подлежащих реновации объектов началось с 15 мая и продлится до 15 июня через систему «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы». Кроме того, жители каждого такого дома смогут проголосовать за или против сноса, объединившись в собрание собственников квартир.

23 мая профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству представил полный список поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилья в Москве. Жителям домов, которые попали в программу, гарантируется полное обеспечение новых квартир всеми необходимыми удобствами, включая электроснабжение, водопровод, канализацию, отопление, ванную или душ, газовую или электрическую плиту, горячее водоснабжение.

В феврале президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все столичные хрущевки и построить на их месте новые жилые дома.