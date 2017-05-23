В Госдуме рассказали о поправках к закону о реновации

Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству огласил полный список поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилья в Москве. Жителям домов, которые попали в программу, гарантируется полное обеспечение новых квартир всеми необходимыми удобствами. Выдержки приводит РИА Новости.

В частности, новые жилые помещения будут оснащены электроснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением, ванной или душем, газовой или электрической плитой, горячим водоснабжением и прочим. «Равнозначное жилое помещение должно быть предоставлено с отделкой, минимальные требования к которой устанавливаются нормативным правовым актом Москвы», — говорится в поправках.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

Уточняется, что граждане, чье жилье будет снесено, могут получить денежную компенсацию вместо новой квартиры.

2 мая мэрия опубликовала список домов, которые могут включить в программу реновации жилых кварталов. В него вошли пятиэтажки первого периода индустриального домостроения и некоторые другие здания.

Голосование о включении домов в финальный список подлежащих реновации объектов пройдет с 15 мая по 15 июня через систему «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы». Кроме того, жители каждого такого дома смогут проголосовать за или против сноса, объединившись в собрание собственников квартир.

Снести все столичные хрущевки и возвести на их месте новые жилые дома мэру Москвы Сергею Собянину 21 февраля поручил президент России Владимир Путин.