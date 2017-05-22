Более 90 процентов проголосовавших москвичей поддержали программу реновации

Более 90 процентов проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации . Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что уже более 20 процентов жителей пятиэтажек проголосовали либо в МФЦ, либо в "Активном гражданине", часть приходят на собрания и готовят протоколы. Предварительно, более 90 процентов людей поддерживают программу», — сказал он.

Глава стройкомплекса напомнил, что если две трети жителей дома принимают решение об участии в программе, то дом автоматически в нее попадает, но если большинство жильцов будет против, их дом не будет включен в программу.

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Чиновник отметил, что голосование по программе реновации в Москве продлится до 15 июня.

13 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, согласно которому жителям домов, попадающих в программу реновации, предоставляют 12 дополнительных гарантий. В частности, от участия в программе можно будет отказаться в любое время. Закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона.

В феврале президент России Владимир Путин поручил Собянину снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье.