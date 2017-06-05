Власти Москвы рассказали об отсутствии вреда городским насаждениям от реновации

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в интервью «Мосленте» опроверг утверждения о том, что программа реновации негативно отразится на экологической обстановке в столице. Беседа опубликована в понедельник, 5 июня.

Чиновник пояснил, что при планировке территорий будут учтены требования законодательства в области создания и охраны зеленых насаждений, которое в Москве является «довольно жестким и самым передовым в России».

«Программа реновации рассчитана на 15-20 лет. То есть нельзя говорить, что одномоментно будут вырублены зеленые насаждения рядом с домами, запланированными под снос. Это будет постепенный процесс. А в новых создаваемых кварталах будут обязательно высаживаться деревья и кустарники, создаваться скверы, парки. Поэтому ухудшения экологической ситуации в результате реновации не произойдет», — заверил он.

Кульбачевский также обратил внимание на тот факт, что максимальная экологическая эффективность деревьев лиственных пород в городских условиях обычно достигается к возрасту 30-35 лет. При этом в зону реновации попадают те московские кварталы, где преобладает старый жилой фонд и растут деревья старше 50 лет. У таких растений, по его словам, «в условиях экологического стресса может заметно снижаться потенциал, декоративные качества, они более подвержены болезням и вредителям».

«Таким образом, даже если не учитывать программу реновации, все равно пришло время обновлять зеленый фонд столицы. Иначе это становится небезопасным — ураган 29 мая, унесший жизни людей, показал, что упало много именно старовозрастных деревьев», — заключил глава департамента.

23 мая на сайте природоохранной организации Greenpeace было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что в ходе реновации в столице будет вырублено порядка 2,7 тысячи деревьев, что составляет почти семь процентов всех древесных насаждений в границах старой Москвы.

Программа реновации, объявленная столичными властями, предполагает снос восьми тысяч пятиэтажек, в которых проживают 1,6 миллиона горожан, и строительство на их месте новых жилых комплексов. С 14 мая по 15 июня на портале «Активный гражданин» проводится голосование по 4,5 тысячи из них. Под снос попадут только те дома, где за это выскажутся более 70 процентов жильцов.