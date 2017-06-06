Власти Москвы пообещали синхронизировать реновацию и капремонт соседних домов

В Москве дома, расположенные рядом с кварталами, попавшими под программу реновации, будут ремонтироваться в первую очередь, сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

«Дома, нуждающиеся в капитальном ремонте и расположенные рядом с кварталами реновации, будут приводиться в порядок в первую очередь, то есть во время строительства нового квартала по соседству», — пояснил он.

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Хуснуллин добавил, что данные меры позволят сразу благоустроить целые районы. По его словам, синхронизация работ позволит создать качественную городскую среду.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новые дома в феврале поручил президент России Владимир Путин. В программу включены более 4,5 тысячи объектов, их будущее в ходе голосования определят жильцы.

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью текущего года. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе.