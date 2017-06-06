В Госдуме задумались о реновации всей России

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев допустил, что после принятия закона о реновации в Москве будет подготовлен всероссийский проект реновации, сообщает РИА Новости.

«Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится», — заявил Москвичев.

Как сообщает РЕН ТВ, профильный комитет Госдумы полностью или частично одобрил 90 процентов поправок к законопроекту о реновации. Всего к тексту поступило 144 поправки от правительства, а также от депутатов всех фракций.

Ранее в мае глава «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал подготовить законопроект о реновации хрущевок по всей стране. «Мы считаем, что реновация в Москве — это замечательно, но количество хрущевок в других городах России тоже очень велико, поэтому мы готовим и будем вносить специальный законопроект о реновации в РФ», — пояснил он.

Месяцем ранее глава Минстроя Михаил Мень заявил, что реализация программы по сносу хрущевок в стране начнется, когда будут получены первые результаты реновации в Москве.

Снести все московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье распорядился в феврале президент России Владимир Путин. В перечень домов, которые могут быть включены в программу, включены более 4,5 тысячи объектов. Будущее зданий в ходе голосования должны определить жильцы.

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью текущего года. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе. На снос всех пятиэтажек, попавших под программу реновации жилищного фонда, уйдет минимум 10-15 лет, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, реализация программы приведет к падению стоимости жилья в Москве.