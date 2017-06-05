Московские власти показали образцы жилья для переселенцев из сносимых хрущевок

На сайте столичного департамента строительства опубликован информационный буклет о жилье, которое построят для переселенцев из пятиэтажек, сносимых по программе реновации.

«В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы», — отметил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Буклет, по его словам, разработан по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина и будет распространяться в печатном виде через шоу-румы.

Новый стандарт строительства и отделки, в частности, предполагает «яркий архитектурный дизайн и нестандартные фасады» новостроек.

Снаружи на стенах домов разместят корзины для крепления кондиционеров. Также жильцам гарантированы пластиковые окна, застекленные балконы либо лоджии.

Внутри квартир запланированы покрытые линолеумом полы, электрическая разводка с выключателями и розетками, межкомнатные двери с ручками и фиксаторами замков, керамическая плитка в ванной, туалете и на кухонном фартуке.

Все квартиры, согласно стандарту, оснастят точками выхода домофона, приборами учета воды и электроэнергии, информация с которых будет передаваться автоматически.

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В новых домах запланировано не менее двух лифтов (грузовой и пассажирский), подземная парковка и система круглосуточного видеонаблюдения.

Каждый квартал будет оснащен прогулочной аллеей или небольшим парком с освещением, лавочками, детскими площадками.

Ранее сообщалось, что Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в Москве из-за программы реновации. По его словам, это не связано с притоком людей из других регионов, так как «миграция в столицу почти закончилась».

Программа реновации в Москве предполагает снос восьми тысяч пятиэтажек и строительство на их месте новых жилых комплексов. В этих домах проживают 1,6 миллиона человек. Однако под снос пойдут только те дома, более 70 процентов жителей которых проголосуют на портале «Активный гражданин» за включение в программу. С 14 мая по 15 июня на этом портале обсуждается судьба 4,5 тысячи зданий. Данные о ходе голосования доступны на сайте мэрии.