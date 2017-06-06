Победители архитектурного конкурса по реновации получат по 11 миллионов рублей

Финалисты архитектурного конкурса программы реновации получат по три миллиона рублей. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает во вторник, 6 июня, РИА Недвижимость.

Победитель конкурса будет работать над проектом дальше, и его гонорар составит восемь миллионов рублей. «В итоге 11 миллионов рублей — это те деньги, которые победитель получит за разработку проекта и сопровождение его на дальнейшем этапе», — заявил Кузнецов.

Всего в финал соревнования выйдут 20 участников.

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«Площадок для реновации в городе будет много. Порядка 13 тысяч проектировщиков и архитекторов называется, которые должны осваивать программу реновации», — добавил архитектор.

Первое заседание жюри пройдет 31 июня. Прием заявок на конкурс закроется 10 июля.

Ранее в июне московские власти показали образцы жилья для переселенцев из сносимых хрущевок. Новый стандарт строительства и отделки, в частности, предполагает «яркий архитектурный дизайн и нестандартные фасады» новостроек.

Программа реновации в российской столице предполагает снос 4,5 тысячи пятиэтажек и строительство на их месте новых жилых комплексов.