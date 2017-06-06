Около 100 московских домов исключили из участия в программе реновации

Жители около 100 московских домов проголосовали против включения их жилья в программу реновации. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

«Есть ряд домов — около сотни, которые голосуют против, и мы адреса этих домов вывешиваем на портале. Можно зайти, посмотреть. Если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически выключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться — живите спокойно, никто вас тревожить не будет», — сказал Собянин.

Мэр допустил, что некоторые дома могли быть включены в перечень по ошибке, однако, по его словам, подавляющее большинство жителей поддерживают программу.

Первые 18 домов, жители которых в ходе голосования пожелали отказаться от сноса, были определены в конце мая. Ранее в том же месяце сообщалось, что после консультаций Департамента культурного наследия города Москвы со специалистами общественного движения «Архнадзор» из перечня были исключены более 200 зданий, являющихся архитектурным наследием конструктивизма.

В голосовании, начавшемся 15 мая, могут участвовать собственники квартир в 4546 домах, которые вошли в предварительный перечень на снос. Сделать выбор можно в центрах госуслуг «Мои документы» и электронной системе «Активный гражданин» до 15 июня.

Переселение жителей в рамках программы начнется осенью 2017 года. Первым райономстанет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному градоначальнику поручил в феврале президент России Владимир Путин.