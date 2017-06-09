Лидера московского отделения «Яблока» задержали во время пикета у стен Госдумы

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин был задержан утром в пятницу, 9 июня, за участие в несанкционированной акции у здания Госдумы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе политической организации.

Также был задержан руководитель общественной приемной отделения Антон Антонов-Овсеенко. Источник ТАСС в правоохранительных органах со своей стороны сообщил, что помимо Митрохина в отделение полиции «Тверской» будут доставлены еще три человека.

«Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)», — отметил собеседник агентства.

Стихийная акция у стен Госдумы началась утром 9 июня. В ней принимают участие около 80 человек. Собравшиеся выступают против законопроекта о реновации. В этот день нижняя палата парламента рассмотрит закон во втором чтении.

Объявленная в Москве программа реновации предполагает снос восьми тысяч пятиэтажек, где проживают более полутора миллиона человек, и строительство на их месте новых жилых комплексов. Однако участие в программе примут только те дома, более 70 процентов жильцов которых оставят голос «за» на портале «Активный гражданин». С 14 мая по 15 июня на этом портале обсуждается судьба половины из общего числа зданий. Данные о ходе голосования доступны на сайте мэрии.

