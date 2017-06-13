Большинство москвичей поддержали проведение реновации жилья

Около 67 процентов москвичей, слышавших о программе реновации, поддерживают ее проведение. Об этом свидетельствуют данным опроса Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В то же время 15 процентов респондентов выступают против, а 18 процентов затруднились ответить на вопрос.

О проводимой реновации пятиэтажек в Москве знают 98 процентов опрошенных. При этом более половины респондентов (54 процента) специально интересуются данной темой и в курсе подробностей.

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Среди жителей пятиэтажек, которые вошли в список на снос, 80 процентов опрошенных поддерживают реновацию, тогда как противоположного мнения придерживаются 13 процентов. При этом 71 процент собственников квартир в домах из перечня ожидают, что условия их жизни после реновации улучшатся, восемь процентов опасаются ухудшения, а 13 процентов считают, что ничего не изменится.

Опрос ВЦИОМ с участием 1,6 тысяч москвичей состоялся 27-30 мая. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента. Аналогичные опросы социологи проводили в апреле и мае.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному градоначальнику поручил в феврале президент России Владимир Путин. В программу реновации включены более 4,5 тысячи объектов, их будущее в ходе голосования определят жильцы. По данным на 6 июня, жители 100 домов уже высказались против включения их жилья в программу реновации.

Начало переселения жителей пятиэтажек запланировано на осень 2017 года. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе.