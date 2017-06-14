Госдума приняла закон о сносе московских пятиэтажек

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации жилья в Москве, который предусматривает снос ветхих пятиэтажек. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь документ должен быть одобрен в Совете Федерации и подписан президентом. В день официального опубликования закона (эта дата пока не известна) будет прекращено включение в список подлежащих сносу домов.

«В ходе доработки законопроекта мы с вами внесли большое количество поправок, и сегодня с уверенностью можно сказать, что вопросы тех, кто хотел бы, чтобы жилой дом участвовал в программе, решены, все права граждан защищены очень эффективно», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Снести московские хрущевки и возвести на их месте новое жилье столичному руководству поручил в феврале президент России Владимир Путин. В программу реновации включены более 4,5 тысячи объектов, их будущее в ходе голосования определят жильцы. По данным на 6 июня, жители 100 домов уже высказались против включения в программу реновации.

Начало переселения жителей пятиэтажек запланировано на осень 2017 года. Первым районом станет Бескудниково на севере Москвы. Жителям снесенных домов выделят квартиры в новостройках в том же или соседнем районе.