СК возбудил уголовное дело после жалобы заболевшей раком девушки Путину

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалобы 24-летней жительницы города Апатиты Мурманской области президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии на ненадлежащую медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование начато по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Следствием устанавливаются факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза — межпозвоночный остеохондроз — и запоздалое выявление более тяжелого заболевания, время на лечение которого было упущено, говорится в сообщении СК.

Ранее 15 июня к президенту обратилась Дарья Старикова, которой поставили диагноз «рак четвертой стадии». Девушка рассказала, что изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Заболевание определили правильно, только когда оно развилось в четвертую стадию.

В ответ Путин рассказал о своем отце, которого также долгое время лечили от болей в спине, а распознать недуг смогли специалисты из другой клиники. «Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой», — отреагировал президент. По его словам, медики подобрали отцу эффективные препараты, а из жизни он ушел «не по той болезни».

«Так что и тебя прошу: надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично», — сказал глава государства девушке.

