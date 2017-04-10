Росздравнадзор начал проверку смерти омской школьницы после укола лидокаина

После смерти десятилетней девочки в омской больнице Росздравнадзор проверит качество оказанной ей медицинской помощи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит качество оказания медицинской помощи, а также безопасность фармакотерапии», — заявили в ведомстве.

30 марта в детской городской клинической больнице № 3 школьница, проходившая лечение в отделении нефрологии, впала в кому после того, как ей сделали укол лидокаина. Утром 8 апреля она умерла. По версии следствия, смерть наступила из-за сильной аллергической реакции.

По итогам проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Виновному грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.