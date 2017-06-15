Путин рассказал о болезни отца

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, рассказал о болезни и лечении своего отца в ответ на историю жительницы города Апатиты (Мурманская область).

К президенту обратилась Дарья Старикова, которой поставили диагноз «рак четвертой стадии». Девушка рассказала, что изначально врачи лечили ее от межпозвоночного остеохондроза. Заболевание определили правильно, только когда оно развилось в четвертую стадию.

«Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой», — отреагировал президент. По словам Путина, его отца также долгое время лечили от болей в спине, распознать недуг смогли специалисты из другой клиники. В результате медики подобрали эффективные препараты. Из жизни его отец ушел «не по той болезни», признался глава государства.

«Так что и тебя прошу: надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично», — сказал он девушке.