Наука и техника
 

Названы способы повысить выживаемость при раке

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Медики назвали простой способ повысить выживаемость при раке. Соответствующее исследование специалистов из США и Австралии представлено на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго (США), кратко о нем сообщает The Guardian.

Ученые наблюдали почти за тысячью больными раком толстой кишки. Выяснилось, что для тех пациентов, которые уделяют внимание регулярной физической активности, едят много фруктов и овощей, а также избегают очищенного зерна и мяса, вероятность преждевременной смерти в течение семи лет после диагностирования заболевания сокращается на 42 процента.

Исследование среди более чем 300 австралийских больных раком молочной железы также показало, что пациенты, регулярно занимающиеся ходьбой (каждую неделю в течение 180 минут), имеют большую продолжительность жизни, по сравнению с теми, кто не занят физической активностью.

Специалисты сходятся во мнении, что своевременная диагностика, а также профилактика и лечение рака вместе с диетой и регулярными физическими нагрузками способны существенно продлить жизнь больных.

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