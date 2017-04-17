Рак крови научились лечить наночастицами

Ученые из Центра исследований рака Фреда Хатчинсона в США разработали наночастицы, которые могут проникать внутрь иммунных клеток и активировать их для борьбы с раком, например лейкемией. Статья ученых опубликована в журнале Nature Nanotechnology. Кратко о ней рассказывается на сайте EurekAlert!.

Созданные исследователями наночастицы переносят гены, кодирующие химерные антигенные рецепторы (CAR). Эти белки включают в себя антитела, способные связываться с определенными антигенами (чужеродными веществами), и участки, активирующие Т-клетки. Попадая внутрь, CAR перепрограммируют лимфоциты и нацеливают их на борьбу с раковыми клетками, на поверхности которых имеются соответствующие антигены.

Для того чтобы модифицировать Т-клетки, их необходимо выделить из тела пациента и внедрить в них генетические конструкции. Однако наночастицы можно ввести в организм человека, после чего они проникнут внутрь ядра лимфоцитов и растворятся, выпуская гены CAR. Последние интегрируются в хромосомы и начинают кодировать антигенные рецепторы.

Ученые протестировали наночастицы, выяснив, что они способны перепрограммировать значительную долю Т-клеток. Это позволило увеличить выживаемость мышей с лейкемией в среднем на 58 дней. Однако исследователи утверждают, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем испытать новый метод иммунотерапии на людях.