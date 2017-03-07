Наука и техника
 

Найдена ДНК доисторического вируса рака крови

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Ученые обнаружили древнюю ДНК, которая принадлежит дельтаретровирусам, способным вызвать редкую форму лейкемии. Она была найдена в геномах летучих мышей. Статья исследователей из Университета Глазго в Великобритании и Чешской академии наук опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дельтаретровирусы относятся к ретровирусам, которые способны встраивать ДНК, синтезированную на основе вирусной РНК, в геном зараженной клетки. Эта группа включает Т-лимфотропные вирусы, которые, по оценкам специалистов, инфицировали от 15 до 20 миллионов человек по всему миру. Они могут спровоцировать развитие одной из разновидностей неходжкинской лимфомы, называемой лимфомой зрелых T-клеток.

Считалось, что дельтаретровирусы начали заражать людей еще с доисторической эпохи. Однако они не оставляют окаменелостей, поэтому ученые не могли выяснить подробности их происхождения, пока не появились методы геномных исследований. Теперь специалисты находят следы ДНК различных ретровирусов в геномах живых организмов.

Ученые обнаружили остатки дельтаретровирусов в хромосомах различных видов длиннокрылов (Miniopterus). Общий предок этих животных жил 20-45 миллионов лет назад, что указывало на примерное время происхождения инфекционных агентов.

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