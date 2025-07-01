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06:00, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Скандальный блогер обматерил ведущего в прямом эфире и покинул интервью

Блогер Джейк Пол оскорбил телеведущего Пирса Моргана в эфире и покинул интервью
Юлия Герасимова (редактор)
Джейк Пол

Джейк Пол. Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Американский блогер и боксер Джейк Пол, известный скандальными выходками, обматерил телеведущего Пирса Моргана во время интервью, а затем отключился от эфира. На это обратило внимание издание Metro.

В ходе интервью по видеосвязи Пол анонсировал поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Хулио Сесаром Чавесом-младшим. В ответ Морган поставил под сомнение боксерские успехи Пола, отметив, что до этого он встречался с профессиональным боксером на ринге лишь однажды и в итоге потерпел поражение.

Пол резко отреагировал на критику и сказал, что мнение Моргана для него ничего не значит. Затем блогер оскорбил ведущего, назвав его толстяком и идиотом, и обвинил в некомпетентности. «Я здесь только ради ваших просмотров и продаж. Мне абсолютно *** [плевать] на ваше шоу», — заявил блогер, после чего внезапно отключился от эфира.

Морган, который остался в студии, со смехом отреагировал на произошедшее. «Спасибо, Джейк. Было очень приятно, и удачи Чавесу — пусть нокаутирует тебя за всех нас!» — поиронизировал он.

Ранее сообщалось, что TikTok-блогерша Джастин Парадайз выпустила серию роликов, в которых обвинила звезду YouTube Джейка Пола в изнасиловании. По словам рассказчицы, после того вечера Пол прекратил какое-либо общение с девушкой.

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