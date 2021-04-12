Звезду YouTube обвинили в изнасиловании

TikTok-блогерша Джастин Парадайз (Justine Paradise) выпустила серию роликов, в которых обвинила звезду YouTube Джейка Пола (Jake Paul) в изнасиловании. Видео доступны на YouTube-канале девушки.

Парадайз заявила, что с популярным американским блогером ее познакомил общий друг. После этого девушка попала на вечеринку к Полу в особняк, где он жил с другими звездами социальных сетей. На входе ее заставили подписать договор о неразглашении о том, что она появлялась в компании этих известных людей.

«Мы танцевали в его комнате, потом целовались, и все такое, а потом он потащил меня к себе в постель. Обычно все уважают мое решение, когда я не хочу заниматься сексом, поэтому я подумала, что все нормально, и зашла к нему», — объяснила Парадайз.

На протяжении какого-то времени пара целовалась, но Полу быстро это надоело. «Если дальше ничего не будет, то какой в этом смысл?» — спросил блогер, прежде чем наброситься на девушку. При этом Парадайз утверждает, что ясно давала понять, что секс ее не интересует.

По словам рассказчицы, описываемый инцидент произошел больше года назад. После того вечера Пол прекратил какое-либо общение с девушкой. В настоящий момент он не ответил на обвинения в сексуальном насилии.

Пол известен провокационными пранками, громкими вечеринками и зачастую оскорбительным для других поведением. За всю свою блогерскую деятельность американец неоднократно попадал в серьезные скандалы. Например, в начале июня его уличили в мародерстве в торговом центре в Калифорнии.