Расставание скандальных блогеров оценили в сотни миллионов долларов

Расставание скандальных блогеров YouTube — Джейка Пола (Jake Paul) и Таны Монго (Tana Mongeau) — повысило их узнаваемость и в итоге принесло им сотни миллионов долларов, сообщает Insider. По данным издания, Монго стала популярнее благодаря аудитории Пола.

Отмечается, что это заметно и из последних событий. Монго выпустила собственный парфюм, который раскупили за 76 минут, а Пол одержал победу в боксерском поединке против блогера AnEsonGib. Бой длился более двух минут.

Пара получила огромную популярность в СМИ и интернете. За последние 60 дней мониторинговый сервис Critical Mention насчитал более 1,8 тысячи упоминаний блогеров в медиа, большинство из которых касались их расставания. Основатель Hollywood Branded Inc Стэйси Джонс (Stacy Jones) оценивает такой охват в 605 миллионов долларов.

За время отношений число подписчиков Таны на YouTube выросло на 33 процента, до 5,2 миллионов пользователей. У Пола рост был более скромным и составил 7,5 процента, но и общее число более значительное — 19,7 миллионов.

При этом Джонс подчеркнула, что из-за скандальности Таны и Пола блогеров часто побаиваются компании. «Большинство брендов не совсем готовы идти на такой риск», — заключила глава Hollywood Branded Inc.

Джейк Пол известен провокационными пранками, громкими вечеринками и зачастую оскорбительным для других поведением. По данным Forbes, за 2018 год Пол заработал 21,5 миллиона долларов. В 2019 году он и его брат не вошли в список самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.

Тана Монго выпускает комедийные видео и влоги. Блогерша известна своими скандальными выражениями и роликами, а также попыткой провести фестиваль блогеров TanaCon в Калифорнии, который так и не состоялся, за что она принесла извинения. Принимала участие в церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2019 году, пришла на мероприятие с живой змеей.

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