Блогерша вышла в свет с огромной живой змеей и вызвала у людей негодование

YouTube-блогерша Тана Монго (Tana Mongeau) была раскритикована в сети после того, как пришла на церемонию награждения MTV Video Music Awards с живой змеей. Об этом пишет HuffPost.

Монго появилась на красной ковровой дорожке в коротком платье, высоких сапогах и с живым питоном-альбиносом. Зрители решили, что на такой наряд ее вдохновила певица Бритни Спирс, которая в 2001 году на церемонии награждения MTV VMA также появилась со змеей.

Некоторые юзеры восхитились Монго, однако многие раскритиковали блогершу за то, что она подвергла змею стрессу. «Нужно было оставить змею там, где ее место, и самой тоже там остаться. Это не оригинально и не мило», — возмутился один из пользователей. «Животные не представляют собой реквизит или часть костюма. Там много людей, очень светло и шумно. И я не говорю о том, сколько ее трогали и фотографировали со вспышкой. Змеи — прекрасные животные, но это не игрушки», — пояснил другой.

В августе 2018 года Мадонну высмеяли за ее речь на VMA. Ей доверили почтить память скончавшейся королевы соула Арете Франклин, но певица посвятила почти все выступление самой себе.

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