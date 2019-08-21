Популярную блогершу заподозрили в инсценировке опасной аварии ради денег

Instagram-блогерша Тиффани Митчелл (Tiffany Mitchell) подверглась критике пользователей сервиса после того, как опубликовала в своем аккаунте 10 снимков с ДТП с ее участием. Как сообщает Insider, ее заподозрили в инсценировке происшествия и создании привлекательного образа автоаварий, в которых погибают люди.

Около двух недель назад Митчелл опубликовала серию фотографий дорожной аварии, в которую она попала, находясь за рулем мотоцикла. Снимки были сделаны ее подругой Линдси Уиддон (Lindsey Whiddon). В настоящее время публикации удалены, так как блогерша столкнулась со множеством отрицательных отзывов в комментариях под снимками.

Юзеры не могли понять, какой смысл автор вложила в публикации. По их мнению, это очень странно, что Митчелл фотографировалась сразу после ДТП. «У тебя произошла авария, а ты все равно делала фото», — отметил один из пользователей.

Некоторые призвали ее не создавать у подобных происшествий привлекательный образ. Также подписчики заметили на снимках бутылку воды бренда SmartWater, из-за чего заподозрили девушку в инсценировке аварии и получении денег от компании за публикации.

Позднее Митчелл рассказала, что снимки делались только после того, как подруга выяснила, что с ней все в порядке. Она также пояснила, что не просила специально ее фотографировать. По ее словам, подозрения в инсценировке ради продвижения бренда питьевой воды также надуманы.

«Я поделилась фото, я сделала эти публикации и написала об этом опыте потому, что я хотела поделиться этим моментом с вами», — заключила блогерша. По ее словам, ДТП стало эмоциональным для нее еще и потому, что три года назад в похожей аварии погиб ее возлюбленный.

Ранее в августе YouTube-блогерша Саммер Маккин (Summer Mckeen) подверглась критике со стороны зрителей за видео, снятое вместе с приложением для знакомств Tinder. В нем она якобы ходит на свидания с незнакомцами во время путешествий.

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