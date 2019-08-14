Известную блогершу обвинили в постановочных свиданиях через Tinder

YouTube-блогерша Саммер Маккин (Summer Mckeen) подверглась критике со стороны зрителей из-за снятого совместно с компанией Tinder видео, в котором она якобы ходит на свидания с незнакомцами во время путешествий, используя приложение для знакомств, сообщает BuzzFeed News.

23-летняя интернет-знаменитость рассказала, как прекрасно путешествовать по США и узнавать незнакомцев. В выпуске влога под названием «Мы с сестрой пошли на свидания с людьми из Tinder во время путешествия. Вот как все прошло» девушки через приложение нашли парней в городах Портленд и Сиэтл, чтобы им «показали новые места».

В видео показан процесс выбора из анкет и общения во время встречи с посещением местных достопримечательностей. Блогерша в заключение заметила, что ей очень понравился такой опыт. Она также порекомендовала остальным последовать ее примеру.

Однако многие пользователи выразили опасение, что такой совет небезопасен для онлайн-знакомств. Другие уверены, что все знакомства в видео были фейковыми, а ролик — срежиссированным.

Представитель Tinder на запрос издания лишь указал на комментарий в описании к видео блогерши, в котором говорится, что ролик был записан совместно с Tinder, но парни не были актерами и действительно выбирались с помощью приложения. Комментарий появился под видео лишь после критики со стороны зрителей.

Ранее в августе сообщалось, что британка Ребекка Рауз (Rebecca Rouse) стала жертвой мошенника Пола Джилетта (Paul Gillett), с которым познакомилась в приложении Tinder.

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