Найдена худшая анкета в Tinder

Девушка рассказала, как нашла в приложении для знакомств Tinder худшее описание в анкете одного из мужчин. В нем он сравнил себя с американским насильником и серийным убийцей Тедом Банди (Ted Bundy).

Пользовательница Twitter Эбби Томлинсон (Abby Tomlinson) опубликовала скриншот анкеты. В нем указано, что 22-летний Джейк (Jake) в шутку написал: «Позволь мне стать твоим Тедом Банди».

Теодор, или Тед, Банди совершал преступления в 1970-е годы, его жертвами были молодые девушки и девочки. Перед казнью в 1989 году он признался в 30 убийствах, но считается, что на самом деле их было больше.

В комментариях к посту многие были шокированы таким описанием, учитывая то, с кем себя сравнил Джейк. Другие заметили, что он находится всего в девяти километрах от девушки и посоветовали ей попробовать увеличить это расстояние. Некоторые допустили, что парень возможно перепутал Банди с актером Заком Эфроном, который сыграл маньяка в фильме «Красивый, плохой, злой».

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