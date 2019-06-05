Парень из Tinder оказался обманщиком и заставил девушку уносить ноги

Встреча с парнем из Tinder закончилась бегством для ожидавшей свидания с ним британки Эми Шарп (Amy Sharp). Подробности истории девушка рассказала Daily Mail.

Когда Шарп приехала на своей машине к пабу, где договорилась встретиться с парнем, она увидела, что из автомобиля напротив выходят четверо мужчин. Она позвонила парню, с которым переписывалась, и увидела, что у одного из приближавшихся к ней засветился экран телефона.

Девушка решила уехать с парковки и позвонила в полицию. «Я была потрясена. Давайте будем честными, они вряд ли собирались все вчетвером выпить со мной. Не знаю, что они планировали сделать», — объяснила она свое поведение. Однако сотрудники правоохранительных органов не предприняли никаких действий в отношении парня. По их словам, они побеседовали с ним и выяснили, что он выставлял себя в сети за другого, но это не влечет за собой наказания.

Шарп продолжила переписку с парнем после произошедшего. Он признался ей, что использовал фейковое имя и фото, потому что хотел скрыть аккаунт в Tinder от девушки. Также парень написал британке, что привел с собой друзей, так как сам боялся, что она не та, за кого себя выдает. Шарп не поверила ему и попросила больше не отправлять ей сообщения.

Девушка рассказала о случившемся в Facebook, после чего многие признались, что переписывались с этим же человеком. «Люди должны знать, что это происходит. Если встречаетесь с кем-то на улице, всегда говорите, куда вы идете, и общайтесь в людных местах», — заключила девушка.

До того как назначить личную встречу, Шарп общалась с парнем на протяжении трех недель. По ее словам, он казался ей абсолютно нормальным.

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